Le Venezuela et General Electric signent un accord de coopération

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Le gouvernement vénézuélien et la filiale locale du conglomérat américain General Electric, GE.N , ont signé un accord de coopération, a montré lundi la télévision d'État.