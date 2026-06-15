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Le Venezuela et General Electric signent un accord de coopération
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement vénézuélien et la filiale locale du conglomérat américain General Electric, GE.N , ont signé un accord de coopération, a montré lundi la télévision d'État.

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