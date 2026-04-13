Le vainqueur des élections hongroises, Magyar, s'engage à lutter contre la corruption et à modifier la constitution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le vainqueur des élections, Magyar, s'engage à éradiquer la corruption

* Le nouveau gouvernement modifiera la constitution et limitera le nombre de mandats du Premier ministre à deux

* Les marchés bondissent à Budapest après les résultats

* Les partisans de Tisza sont optimistes quant à l'amélioration des relations avec l'UE

(Refonte de la conférence de presse de Magyar) par Anita Komuves, Gergely Szakacs et Krisztina Than

Le vainqueur des élections hongroises Peter Magyar s'est engagé lundi à modifier la constitution afin de restaurer les normes démocratiques, après une victoire écrasante qui, selon lui, a montré que la Hongrie voulait être pleinement ancrée dans l'Europe après des années de lutte contre Bruxelles.

La supermajorité des deux tiers obtenue par le parti de centre-droit Tisza de Magyar lors des élections de dimanche signifie qu'il aura les mains libres pour renforcer l'État de droit et potentiellement débloquer des milliards d'euros de financement de l'Union européenne, mais les analystes affirment qu'il devra réellement mettre en œuvre les réformes pour en récolter les fruits .

Le Premier ministre nationaliste sortant Viktor Orban , au pouvoir depuis 16 ans, avait détourné la Hongrie du courant dominant de l'UE tout en maintenant des liens étroits avec la Russie malgré la guerre en Ukraine . Il s'est heurté à plusieurs reprises à Bruxelles au sujet de l'État de droit et des droits de l'homme, ce qui a entraîné le gel de milliards d'euros de fonds.

Magyar a déclaré lors d'une conférence de presse que son gouvernement aurait de nombreuses tâches urgentes à accomplir, notamment la modification de la constitution afin de limiter à deux le nombre de mandats que l'on peut exercer en tant que Premier ministre.

"Nous ferons tout pour rétablir l'État de droit, la démocratie plurielle et le système d'équilibre des pouvoirs", a-t-il déclaré.

Magyar a déclaré que l'amendement constitutionnel s'appliquerait à Orban, ce qui signifie qu'il ne pourra pas redevenir Premier ministre.

"Il avait une grande opportunité de faire des choses énormes dans l'intérêt national pour s'assurer que la Hongrie devienne un pays européen en développement.... Il n'a pas profité de cette occasion, mais en a abusé", a-t-il déclaré.

Les détracteurs d'Orban affirment que son mandat a été marqué par la stagnation économique, l'isolement international et l'enrichissement des oligarques. Ses partisans affirment qu'Orban - qui s'est assuré le soutien public du président américain Donald Trump, de la Russie et des dirigeants d'extrême droite en Europe - a défendu la souveraineté et les valeurs traditionnelles de la Hongrie.

MAGYAR APPELLE À UN TRANSFERT RAPIDE DU POUVOIR

Magyar a déclaré que le résultat des élections a montré que la Hongrie avait décidé de "changer de régime" et de choisir une voie pro-européenne.

"Hier, exactement 23 ans après le référendum sur notre adhésion à l'UE, le peuple hongrois a confirmé la place de la Hongrie en Europe", a-t-il déclaré.

Le leader de Tisza a appelé le président Tamas Sulyok, qui est soutenu par le parti Fidesz d'Orban, à veiller à ce que le transfert de pouvoir ait lieu le plus rapidement possible. Il a également réitéré sa demande de démission de Sulyok.

Le président hongrois, un personnage essentiellement cérémoniel, doit convoquer un nouveau parlement dans les 30 jours suivant les élections. Les législateurs élisent alors un nouveau Premier ministre.

LES MARCHÉS S'ENVOLENT, BUDAPEST FAIT LA FÊTE

À Budapest, de nombreux habitants se remettaient des célébrations sauvages qui ont vu les rues de la capitale se remplir de fêtards jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Parmi les fêtards, Zsolt Hegedus, l'un des principaux candidats au poste de ministre de la santé, dont les pas de danse sur scène après le discours de Magyar ont fait le tour du web.

Les partisans de Tisza ont fait part lundi matin de leur optimisme quant à la fin des relations conflictuelles entre Orban et Bruxelles.

"Nous faisons partie de l'Union européenne et nous voulons rester dans l'Union européenne", a déclaré Gyula Ferenc Teleki, ingénieur réseau.

Pendant ce temps, le forint hongrois a bondi de près de 3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de quatre ans face à l'euro, tandis que la bourse de Budapest a gagné 3,5 % dans l'attente de l'arrivée des fonds de l'UE.

LES DIRIGEANTS DE L'UE SALUENT LA VICTOIRE

Les dirigeants de l'UE, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et les opposants démocrates de Trump aux États-Unis ont tous chaleureusement salué la victoire de Magyar. Orban a bloqué un prêt de 90 milliards d'euros (105 milliards de dollars) à l'Ukraine ravagée par la guerre.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que la prise de décision au sein de l'UE , y compris en ce qui concerne la Russie, deviendrait plus facile après la victoire de Magyar.

Le Kremlin a déclaré que la Russie respectait le choix des électeurs hongrois et qu'elle maintiendrait ce qu'elle appelle des "liens pragmatiques" avec le nouveau gouvernement de Budapest.

Cependant, les partisans de la ligne dure de la Russie considèrent la défaite d'Orban comme un coup dur qui débloquerait les fonds de l'UE pour permettre à l' Ukraine de continuer à se battre contre la Russie pendant une année supplémentaire.