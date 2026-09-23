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Le Trésor américain va racheter jusqu'à 6 milliards de dollars de titres à 20 et 30 ans
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère des Finances a annoncé mercredi qu'il rachèterait jusqu'à 6 milliards de dollars de bons du Trésor à 20 et 30 ans lors de son opération de rachat prévue jeudi.

Le Trésor avait annoncé en août qu'il augmenterait le volume de ses rachats de titres à long terme à au moins 4 milliards de dollars au cours du prochain trimestre, afin de soutenir la liquidité.

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