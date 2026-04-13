Le traitement du cancer du sang d'Allogene retarde la rechute du cancer dans une étude à mi-parcours

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Allogene Therapeutics ALLO.O a déclaré lundi que les données intermédiaires indiquaient que son traitement expérimental du cancer du sang prêt à l'emploi a réduit le risque de rechute du cancer dans une étude à mi-parcours.