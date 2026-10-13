Le traitement anticancéreux à ARNm de BioNTech n'atteint pas son premier objectif dans un essai clinique portant sur les cancers de la tête et du cou

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BioNTech 22UAy.DE a annoncé mardi que son immunothérapie expérimentale contre le cancer à base d'ARNm n'avait pas atteint le premier objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire à avancée mené chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou.

Les actions du développeur de médicaments , cotées aux États-Unis, ont chuté de près de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* L'essai évaluait le médicament BNT113, associé au Keytruda, le médicament anticancéreux phare de Merck MRK.N , chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde avancé de la tête et du cou(HNSCC) lié au virus HPV16

* Cette association n’a pas montré d’amélioration statistiquement significative de la survie sans progression — qui mesure la durée pendant laquelle un patient vit sans aggravation de sa maladie — par rapport au traitement par Keytruda seul

* “Bien que décevant, le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) est hétérogène et s'accompagne d’une immunosuppression importante, ce qui rend difficile l’obtention d’une efficacité supplémentaire par rapport au pembrolizumab malgré la cible HPV16”, a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi

* BioNTech a indiqué que l’essai se poursuivrait afin d’évaluer son deuxième objectif principal, à savoir la survie globale, pour déterminer si le traitement aide les patients à vivre plus longtemps

* Un comité indépendant de surveillance des données a recommandé que l’étude se poursuive comme prévu, a indiqué la société

* “Bien que le résultat concernant la survie sans progression (PFS) n’ait pas été statistiquement significatif lors de cette première analyse, les données plaident en faveur de la poursuite de l’évaluation du BNT113 associé au pembrolizumab dans cet essai et montrent que le produit met en œuvre le mécanisme thérapeutique prévu”, a déclaré Özlem Türeci, directrice médicale chez BioNTech. Le Keytruda est connu sous le nom chimique de pembrolizumab