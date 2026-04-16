information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 18:17

Le trafic de Vinci Airports à +1,5% en mars 2026

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI AIRPORTS - TRAFIC AU 31 MARS 2026

* CROISSANCE DU TRAFIC AU PREMIER TRIMESTRE 2026 DE 1,5 % VERSUS 2025

* PLUS DE 74 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS AU T1

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(Rédaction de Gdansk)