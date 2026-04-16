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Le trafic de Vinci Airports à +1,5% en mars 2026
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:17

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI AIRPORTS - TRAFIC AU 31 MARS 2026

* CROISSANCE DU TRAFIC AU PREMIER TRIMESTRE 2026 DE 1,5 % VERSUS 2025

* PLUS DE 74 MILLIONS DE PASSAGERS ONT FRÉQUENTÉ LES AÉROPORTS DU RÉSEAU VINCI AIRPORTS AU T1

Texte original nGNE4HkGQq Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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VINCI
133,4500 EUR Euronext Paris -0,85%
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