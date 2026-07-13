Le trafic dans le détroit d'Ormuz atteint son plus bas niveau depuis deux mois, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran aggrave les risques pour la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations supplémentaires sur la traversée du pétrolier, d'un graphique et de détails) par Jonathan Saul et Florence Tan

Le nombre de pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz a chuté ces dernières heures pour atteindre son plus bas niveau depuis deux mois, selon des données maritimes publiées lundi, alors que la reprise des frappes entre les États-Unis et l’Iran et les attaques contre des navires ont exacerbé les inquiétudes en matière de sécurité.

Selon des sources du secteur maritime, les navires désactivent de plus en plus souvent leurs transpondeurs AIS publics, ce qui rend difficile l’estimation du nombre total de navires traversant cette voie navigable.

D’après les données disponibles, le trafic des pétroliers et des méthaniers a chuté à son plus bas niveau depuis le 25 mai, selon une analyse de Kpler.

“Si la nouvelle escalade dans le détroit devait entraîner une nouvelle fermeture prolongée du détroit d’Ormuz, le monde se retrouverait dans une situation bien plus difficile”, a déclaré le courtier maritime Gibson dans un rapport.

“ Les stocks mondiaux s’étant rapidement épuisés ces derniers mois, cela risque d’entraîner une pénurie d’approvisionnement, une hausse des prix et un risque baissier important pour les marchés des pétroliers. ”

Le pétrolier de produits pétroliers Sea Faith figurait parmi les rares navires visibles naviguant vers l’entrée du détroit d’Ormuz, près de la rive iranienne de la voie maritime, avec pour destination Sohar, selon les données de suivi des navires fournies lundi par LSEG et MarineTraffic.

Le pétrolier de produits pétroliers battant pavillon iranien Niki a quant à lui navigué séparément vers l’entrée du détroit depuis le côté iranien de ce goulet d’étranglement plus tard dans la journée de lundi, selon des données distinctes de MarineTraffic et de LSEG.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis prendraient probablement le contrôle du détroit d’Ormuz et devraient être indemnisés pour la gestion de cette voie navigable vitale.

Le trafic commercial dans le détroit d’Ormuz “ s’est poursuivi à un niveau réduit ”, a indiqué dimanche dans un communiqué le Centre d’information maritime conjoint (JMIC).

“ Les schémas de trafic ont continué de refléter la prudence des opérateurs à la suite des récentes attaques. ”

Au moins trois paires de pétroliers ont participé à des transferts de navire à navire au large d’Hormuz, au large des côtes d’Oman, dans le golfe d’Oman, selon les dernières images satellites du 11 juillet examinées par Reuters.

Les transferts de navire à navire (STS) consistent généralement à transférer du pétrole d’un navire à un autre. Depuis le début du conflit, le 28 février, ces transferts STS ont permis d’accélérer les livraisons de pétrole vers des navires en attente qui n’ont pas besoin de passer par le détroit d’Ormuz.

“ Certains navires entrent et sortent discrètement ”, a déclaré lundi un responsable du secteur maritime.

“ Il faut désormais considérer cela comme un conflit maîtrisé, à l’instar de celui des Houthis en mer Rouge ”, a ajouté la source, faisant référence à la milice yéménite qui a paralysé le trafic dans le détroit de Bab al-Mandeb pendant près de deux ans avant de conclure un cessez-le-feu en 2026.

TRUMP ET L’IRAN EN DÉSACCORD SUR LE STATUT DU DÉTROIT

Les forces américaines ont mené dimanche une nouvelle vague de frappes contre l’Iran, touchant des dizaines de cibles dans plusieurs endroits à l’aide de munitions de précision, a indiqué le Commandement central.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le détroit d’Ormuz était ouvert au trafic commercial, bien que l’Iran ait annoncé plus tôt avoir fermé le détroit après qu’un navire eut emprunté une route non autorisée et ait été touché.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré lundi que leur marine avait immobilisé deux navires dans le détroit d’Ormuz la nuit dernière en désactivant leurs systèmes. Ils n’ont pas précisé l’identité des navires concernés.

Un porte-conteneurs a été endommagé par un projectile d’origine inconnue, ce qui a provoqué un incendie dans la salle des machines dimanche, a indiqué le JMIC.

RALENTISSEMENT DU TRAFIC

Six navires ont transité par le détroit dimanche, selon les données de suivi maritime de Kpler, soit le nombre le plus faible depuis cinq semaines.

Parmi les pétroliers ayant quitté le détroit figuraient le très grand pétrolier “Humanity”, chargé de 2 millions de barils de pétrole iranien, et un autre pétrolier, le “Capetan Andreas”, transportant environ 500 000 barils de produits pétroliers koweïtiens, selon ces données, tandis que trois pétroliers vides sont entrés dans le golfe pour charger du pétrole. La plupart des pétroliers ont désactivé leurs transpondeurs lors de la traversée du détroit.

Aucun méthanier n’est entré dans le détroit au cours du week-end, d’après les données de suivi des navires.

Un pétrolier contrôlé par l’Abu Dhabi National Oil Co a quitté le détroit entre le 10 et le 12 juillet, selon les données de Kpler. Le navire faisait route vers le port de Dahej, en Inde.