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Espagne: dernier jour des fêtes de la San Fermin à Pampelune, 57 blessés cette année
information fournie par AFP 14/07/2026 à 09:53

Lâcher de taureaux à Pampelune, en Espagne, le 14 juillet 2026 ( AFP / ANDER GILLENEA )

Lâcher de taureaux à Pampelune, en Espagne, le 14 juillet 2026 ( AFP / ANDER GILLENEA )

Cinquante-sept personnes ont été blessées cette année, dont quatre encornées, lors des "encierros" (lâchers de taureaux) des fêtes de la San Firmin à Pampelune, dans le nord de l'Espagne, a annoncé mardi le gouvernement régional, au dernier jour des célébrations.

Ces "encierros" traditionnels se déroulent chaque matin à 08H00 (06H00 GMT) durant ces célébrations qui attirent chaque année des visiteurs du monde entier.

Parmi les blessés, principalement victimes de chutes et de contusions, figurent cette année des étrangers: un Australien, un Britannique, un Américain et un Allemand, ce dernier ayant été encorné au bras gauche.

Tous les blessés ont pu quitter l'hôpital à l'exception de quatre d'entre eux, d'après les autorités régionales.

Depuis huit jours, des centaines de personnes ont dévalé durant ces "encierros" les ruelles pavées de Pampelune sur environ 850 mètres devant six taureaux de combat, avec pour objectif de s'en approcher le plus possible, voire même de les toucher.

La course, à laquelle peut participer toute personne âgée de plus de 18 ans, s'achève dans les arènes de la ville où se déroule ensuite dans l'après-midi une corrida au cours de laquelle ces six taureaux sont mis à mort.

Les "encierros" font chaque année des dizaines de blessés et parfois des morts: le dernier décès remonte à 2009, lorsqu'un jeune Espagnol de 27 ans avait été encorné par un taureau.

Depuis 1911, début de la compilation des données, au moins 16 coureurs sont morts.

Les festivités, qui existent depuis le Moyen-Age, commencent le 6 juillet avec le lancement du "chupinazo" - une fusée pyrotechnique - et s'achèvent le 14 juillet. Elles donnent lieu à un tourbillon de concerts, de processions religieuses, de feux d'artifice et de beuveries jusqu'au petit matin.

L'écrivain américain Ernest Hemingway les a immortalisées dans son roman "Le soleil se lève aussi" ("The Sun Also Rises", 1926).

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