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Le trafic aérien de nouveau perturbé en Europe après des alertes sécuritaires, un avion dérouté vers Evreux
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 12:33

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Un Airbus A320 d'Aer Lingus a été dérouté vers la base aérienne d'Évreux en France suite à une alerte à la bombe.

Un Airbus A320 d'Aer Lingus a été dérouté vers la base aérienne d'Évreux en France suite à une alerte à la bombe.

Plusieurs avions de ligne ont été déroutés jeudi ‌en Europe, dont un vol de la compagnie irlandaise Aer Lingus vers une base aérienne française, en raison d'alertes à ​la bombe, un scénario similaire à celui qui a déjà perturbé le trafic aérien européen il y a deux jours.

En France, un appareil d'Aer Lingus, un Airbus A320 effectuant la liaison Dublin-Rome, a été contraint jeudi matin de s'orienter vers la ​base aérienne d'Evreux (Eure) où il s'est posé sans encombre, ont rapporté les services du Premier ministre.

Les 151 passagers et six membres d’équipage ont été mis en ​sécurité et les équipes de déminage ont entrepris leur travail, ont-ils ⁠précisé.

En Belgique, un avion de la compagnie polonaise LOT assurant la liaison Varsovie-Bruxelles a effectué un atterrissage d'urgence ‌à l'aéroport bruxellois de Zaventem à la suite d'une alerte sécuritaire du même type, rapportent les médias belges. Aucun objet, engin, suspect n'a été découvert après une fouille de l'appareil.

Un autre avion ​de la LOT qui devait décoller jeudi ‌de Paris est resté sur le tarmac et ses passagers ont été transférés sur ⁠un autre appareil par mesure de sécurité, précise la compagnie.

Un appareil de la Finnair en provenance d'Helsinki a été escorté par la chasse italienne jusqu'à Rome, sa destination, a-t-on appris d'une source proche des opérations. Un avion de la compagnie Jettime ⁠en provenance d'Helsinki s'est ‌posé sans encombre à destination - Vienne en l'occurrence -, a fait savoir la compagnie finlandaise.

Le ministère bulgare de ⁠l'Intérieur, dont les propos étaient rapportés par bTV, a fait état de l'atterrissage d'urgence à Sofia de deux avions ‌de ligne, l'un en provenance de Copenhague, l'autre de Madrid.

Un troisième avion, qui avait décollé de Londres, ⁠a été dérouté sur Plovdiv, selon les médias locaux.

En République tchèque, la police a ⁠annoncé sur le réseau X que ‌quatre avions à destination de Prague étaient visés par une alerte à la bombe et que les autorités avaient mis ​en place un dispositif spécifique pour leur atterrissage, bien qu'elles ‌jugent la menace faible.

En Roumanie, un vol Wizz Air entre Milan et Bucarest a également fait l'objet d'une alerte à la bombe et atterri en ​sécurité dans la capitale roumaine, selon le renseignement roumain.

Un autre vol Wizz Air, entre Milan et Varsovie, a été dérouté sur Vienne pour des raisons de sécurité, rapportent les médias italiens.

L'agence italienne ANSA relate que deux appareils à ⁠destination de l'aéroport milanais de Malpensa se sont posés sans encombre après une alerte à la bombe.

Mardi, ce sont au moins sept vols qui ont ainsi été perturbés, mais aussi un navire de croisière à la suite d'alertes à bombe. Aucun engin explosif n'a été retrouvé.

Ces actes n'ont pas été revendiqués à ce stade, mais des analystes évoquent la piste d'attaques "hybrides" de la part de la Russie ou de l'Iran, ce que les deux pays démentent.

(Bureaux de Reuters, version française Sophie ​Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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2 commentaires

  • 12:56

    attention M646401 les poules descendent des théropodes et avec la gênétique moderne il y a peut être moyen de recréer leurs ancêtres à partir de leurs gênes.
    John Hammond sors de ce corps !

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