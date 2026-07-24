Le titre Zevra s'effondre après l'avis défavorable d'un comité de l'UE concernant un médicament destiné au traitement d'une maladie rare

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24 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Zevra Therapeutics ZVRA.O recule de 31,2 % à 8,64 dollars en pré-ouverture

** Le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis défavorable concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché déposée par Zevra Therapeutics pour l'arimoclomol, estimant que l'efficacité du traitement n'avait pas été suffisamment démontrée

** La société sollicitait une autorisation pour le traitement de la maladie de Niemann-Pick de type C, une maladie génétique rare qui entraîne une accumulation de substances lipidiques dans les cellules, provoquant des lésions progressives du cerveau et d’autres organes

** Zevra indique qu’elle prévoit de demander un réexamen de la décision du CHMP dans le cadre de la procédure réglementaire de l’UE et qu’elle continuera à fournir un accès à l’arimoclomol aux patients éligibles par le biais de son programme mondial d’accès élargi

** Zevra Danemark peut demander un réexamen de l’avis défavorable du CHMP dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision

** La FDA américaine a approuvé l’arimoclomol, commercialisé sous le nom de Miplyffa, en 2024 en tant que premier traitement de cette affection, à un prix annuel d’un peu plus d’un million de dollars à la dose la plus élevée

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 39,7 % depuis le début de l'année