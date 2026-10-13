Le titre Visa progresse après avoir obtenu l'autorisation des autorités chinoises pour la mise en place de ses activités de traitement des paiements par carte

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13 octobre - ** L'action Visa V.N progresse de 1,6% à 395,66 dollars avant l'ouverture du marché

** Le géant des cartes de crédit a reçu l'autorisation de la Chine pour se préparer à lancer une activité de compensation des cartes bancaires sur le marché intérieur

** Cette autorisation constitue une étape majeure pour Visa en vue de son entrée sur l’un des plus grands marchés des paiements

** Ses concurrents Mastercard MA.N et American Express

AXP.N sont déjà présents sur ce marché

** Visa dispose d’un an pour mener à bien ses préparatifs avant de déposer sa demande de licence, a indiqué la Banque populaire de Chine

** Depuis la clôture de l'année dernière: V en hausse de 10,99%, AXP en baisse de 15,80% et MA en hausse de 4,24%