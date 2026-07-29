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Le titre VF Corp en baisse après une perte trimestrielle plus importante que prévu
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du distributeur de vêtements VF Corp

VFC.N recule d'environ 4% à 17,58 dollars en pré-ouverture

** VF annonce une perte trimestrielle plus importante que prévu, pénalisée par des coûts élevés et une faible demande pour la marque Vans

** La société affiche une perte ajustée de 27 cents par action au premier trimestre, contre des estimations de 22 cents - LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,67 milliard de dollars, contre des estimations de 1,64 milliard de dollars

** La société a supporté 193,8 millions de dollars de charges de restructuration totales liées à son plan de restructuration

** Prévoit une croissance du chiffre d'affaires annuel de 2% par rapport à l'année dernière, en hausse par rapport aux prévisions antérieures qui tablaient sur une hausse de 1% à 2%; les analystes s'attendent à une hausse de 1,06%

** La société nomme Abhishek Dalmia au poste de directeur financier et directeur des opérations

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 1% depuis le début de l'année

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