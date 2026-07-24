Le titre Tenet Healthcare s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

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24 juillet - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Tenet Healthcare THC.N progressent de 15,6 % à 230 dollars en pré-ouverture

** THC a relevé jeudi en fin de journée ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 21,9 et 22,5 milliards de dollars, contre 21,5 et 22,3 milliards de dollars auparavant

** Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 21,98 milliards de dollars pour 2026 - LSEG

** La société a également revu à la hausse son BPA ajusté pour 2026, le portant dans une fourchette comprise entre 20,30 et 21,69 dollars par action, contre une fourchette précédente de 16,38 à 18,68 dollars par action; les analystes tablaient sur un bénéfice de 17,83 dollars par action - LSEG

** La société a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 5,63 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6,12 dollars, dépassant dans les deux cas les estimations des analystes

** Tenet a réalisé un trimestre marqué par des résultats « nettement supérieurs aux attentes et une révision à la hausse », que les analystes de Mizuho ont qualifiés de « meilleurs que ce que l'on craignait », apaisant ainsi les inquiétudes après l'annonce préalable d'un concurrent

** Plus tôt ce mois-ci, HCA Healthcare HCA.N , un concurrent de Tenet, avait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d’une augmentation du nombre de patients non assurés

** Tenet a indiqué que son conseil d'administration avait approuvé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, portant ainsi l'autorisation de rachat restante de la société à environ 2,13 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 0,2 % depuis le début de l'année