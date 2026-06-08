 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Tango Therapeutics s'envole après qu'une association de médicaments contre le cancer du pancréas s'est révélée prometteuse lors d'une étude
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action du développeur de médicaments Tango Therapeutics TNGX.O a bondi de 34,7 % pour atteindre 27,3 $

** La combinaison de médicaments expérimentale de la société a donné de bons résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude menée auprès de patients atteints d'un cancer du pancréas avancé

** La société prévoit de faire passer le médicament en phase d'essais cliniques de phase avancée

** Le médicament de la société, le vopimétostat, associé au daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O , a réduit la tumeur chez 11 des 12 patients atteints d'un type de cancer du pancréas ayant déjà été traité

** Pour l'essai de phase avancée, Tango prévoit de tester le traitement combiné chez des patients atteints d'un cancer du pancréas de première ligne présentant une mutation génétique connue sous le nom de délétion MTAP, sous réserve de discussions avec les autorités réglementaires

** “Nous prévoyons que l'action TNGX pourrait doubler de valeur grâce à ces données, compte tenu de l'ampleur de l'opportunité et de l'efficacité sans précédent, confirmant les synergies entre les classes”, déclare Leerink Partners

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a plus que triplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

REVOLUTION MEDIC
150,4400 USD NASDAQ +0,81%
TANGO THERAPETCS
26,9650 USD NASDAQ +33,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 212,28 -0,07%
Pétrole Brent
95,06 -0,31%
2CRSI
54,45 +9,47%
HAFFNER ENERGY
0,264 +17,33%
SOITEC
157,2 +7,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank