Le titre Tango Therapeutics s'envole après qu'une association de médicaments contre le cancer du pancréas s'est révélée prometteuse lors d'une étude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action du développeur de médicaments Tango Therapeutics TNGX.O a bondi de 34,7 % pour atteindre 27,3 $

** La combinaison de médicaments expérimentale de la société a donné de bons résultats préliminaires dans le cadre d'une petite étude menée auprès de patients atteints d'un cancer du pancréas avancé

** La société prévoit de faire passer le médicament en phase d'essais cliniques de phase avancée

** Le médicament de la société, le vopimétostat, associé au daraxonrasib de Revolution Medicines RVMD.O , a réduit la tumeur chez 11 des 12 patients atteints d'un type de cancer du pancréas ayant déjà été traité

** Pour l'essai de phase avancée, Tango prévoit de tester le traitement combiné chez des patients atteints d'un cancer du pancréas de première ligne présentant une mutation génétique connue sous le nom de délétion MTAP, sous réserve de discussions avec les autorités réglementaires

** “Nous prévoyons que l'action TNGX pourrait doubler de valeur grâce à ces données, compte tenu de l'ampleur de l'opportunité et de l'efficacité sans précédent, confirmant les synergies entre les classes”, déclare Leerink Partners

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a plus que triplé depuis le début de l'année