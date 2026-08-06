Le titre Sempra progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et dépassé les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de la société d'infrastructures énergétiques Sempra SRE.N a progressé de 1,1 % à 85,6 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, grâce à la hausse des tarifs pratiqués par ses services publics réglementés et à la croissance de ses activités au Texas

** Elle table désormais sur un bénéfice par action compris entre 5,02 et 5,55 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 4,87 à 5,37 dollars par action

** Affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 1 ,16 milliard de dollars pour son segment électricité, en hausse de 12 ,3 %

** Indique que le résultat du segment Sempra Infrastructure a bondi de 219 % pour atteindre 230 millions de dollars, tandis que celui de Sempra Texas Utilities a progressé de 66 % pour s'établir à 346 millions de dollars

** Affiche un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,06 dollar par action – données LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, SRE affiche une baisse de 4,4 % depuis le début de l'année