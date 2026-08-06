Le titre River City Bank reste stable lors de ses débuts au Nasdaq, après une introduction en bourse réduite à 122 millions de dollars américains

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6 août - ** Les actions de River City Bank ( RCBC.O ), basée en Californie, restent stables lors de leur entrée au Nasdaq après une introduction en bourse aux États-Unis revue à la baisse à 121,5 millions de dollars

** Le titre s'ouvre à un cours inchangé de 45 dollars, son prix d'introduction en bourse; il cotait en dernière cotation à 45,25 dollars

** La banque commerciale a annoncé mercredi en fin de journée le prix de l' de son introduction en bourse, dont le volume a été revu à la baisse, à 2,7 millions d'actions à 45 dollars chacune

** Deux actionnaires de longue date de la RCBC, liés à la famille du fondateur de la banque, Jon Kelly, ont cédé l’intégralité de leurs actions lors de l’introduction en bourse

** La RCBC, qui disposait de 6 milliards de dollars d’actifs au 30 juin, avait initialement proposé 2,75 millions d’actions à un prix compris entre 48 et 51 dollars par action

** Raymond James et Keefe, Bruyette & Woods ont agi en tant que chefs de file conjoints de l'opération, tandis que D.A. Davidson et Stephens en ont été les co-gestionnaires

** L’introduction en bourse de RCBC s’est déroulée dans le cadre d’une circulaire d’offre de la FDIC, plutôt que d’un formulaire S-1 traditionnel déposé auprès de la SEC américaine

** Cette introduction en bourse s'inscrit dans la dynamique croissante des introductions en bourse de banques américaines, les valorisations plus élevées incitant davantage de conseils d'administration à aller de l'avant avec leurs projets de cotation