Le titre Plug Power progresse alors que le projet australien d'hydrogène obtient la décision finale d'investissement (FID)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O progresse de 4,2% à 2,75 dollars avant l'ouverture du marché

** PLUG annonce que le projet Hunter Valley Hydrogen Hub (HVHH) de 50 MW en Australie, développé par Orica, a fait l’objet d’une décision finale d’investissement (FID) et entre désormais dans sa phase de mise en œuvre

** La société précise que cette avancée permet le déploiement de ses électrolyseurs PEM GenEco dans le cadre de ce projet

** Plug précise que le projet HVHH est le plus grand projet d’hydrogène vert d’Australie à avoir atteint la décision finale d’investissement et le premier bénéficiaire du programme "Hydrogen Headstart" à entrer en phase de mise en œuvre, soutenu par 432 millions de dollars australiens de crédits ARENA.

** La société indique que l’installation produira environ 4.700 tonnes d’hydrogène renouvelable par an, remplaçant ainsi environ 7,5% de la consommation de gaz naturel d’Orica sur l’île de Kooragang

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 34% depuis le début de l’année