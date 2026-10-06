Le titre Option Care Health s'envole après l'annonce d'une offre publique d'achat de plus de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le cours de l'action d'Option Care Health

OPCH.O s'envole de 23,2 % pour atteindre 28,79 dollars avant l'ouverture du marché

** McKesson MCK.N et la société de capital-investissement CD&R étaient sur le point de conclure un accord visant à racheter OPCH pour plus de 5 milliards de dollars , dette comprise, a rapporté lundi le Financial Times

** McKesson a refusé de commenter, tandis que CD&R et Option Care n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires adressées lundi par Reuters

** OPCH affichait une capitalisation boursière d’environ 3,5 milliards de dollars à la clôture de la séance précédente, selon les données de LSEG

** Les analystes de William Blair ont déclaré que cette valorisation semblait "faible pour Option Care / attractive pour McKesson/CD&R"

** "Nous considérons la prime annoncée de plus de 20 % par rapport à la clôture de lundi comme une légère déception pour Option Care et ne serions pas surpris si une (voire plusieurs) offres concurrentes émergeaient", ajoute la société de courtage

** À la dernière clôture, l’action OPCH affichait une baisse de 26,7 % depuis le début de l’année