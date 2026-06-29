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Le titre Martin Marietta recule suite à l'annonce d'une fusion de 13,5 milliards de dollars avec Lhoist North America
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action du fournisseur de matériaux de construction Martin Marietta Materials MLM.N recule de plus de 3% à 596,5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société s'apprête à fusionner avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d'une opération évaluée à 13,5 milliards de dollars, dette comprise, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** La famille Berghmans, propriétaire de Lhoist, devrait détenir environ 15% de Martin Marietta à la clôture de l’opération, ajoute l’article

** Martin Marietta et Lhoist n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** L'objectif de cours médian des 25 courtiers couvrant le titre s'élève à 700 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre MLM affichait une baisse de 1% depuis le début de l'année

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