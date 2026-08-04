Le titre Marathon Petroleum progresse après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions

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4 août - ** L'action du raffineur Marathon Petroleum MPC.N affiche une hausse de 2% à 313 dollars en pré-ouverture

** Le bénéfice trimestriel de la société a dépassé les estimations de Wall Street, les perturbations de l'approvisionnement en carburant liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ayant propulsé les marges de raffinage à leur plus haut niveau depuis plusieurs années

** La société fait état d'une marge de raffinage et de commercialisation de 36,33 dollars par baril, contre 17,58 dollars par baril l'année dernière

** La société affiche un bénéfice ajusté de 17,73 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 13,73 dollars par action – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre MPC affichait une hausse de 88,8% depuis le début de l'année