Le titre MannKind progresse après l'autorisation par la FDA d'un dispositif médical combiné destiné au traitement de l'accumulation de liquide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique MannKind MNKD.O progresse de 6,4 % à 4,13 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA américaine a approuvé son injection à usage unique Furoscix ReadyFlow pour traiter l'accumulation de liquide ou l'œdème chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance rénale chronique

** Cet auto-injecteur administre le furosémide par voie sous-cutanée, avec une exposition équivalente à celle d’une perfusion intraveineuse, soulageant ainsi les symptômes en une heure ou moins

** Cette autorisation s’appuie sur des données cliniques positives qui montrent que le médicament circule dans l’organisme exactement comme prévu pour agir de manière sûre et efficace, précise MannKind

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 31,4 % depuis le début de l’année