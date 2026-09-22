Le titre Lennar progresse après l'annonce par Berkshire d'une augmentation de sa participation

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22 septembre - ** Les actions de Lennar LEN.N ont progressé de 3,3 % à 80,64 dollars en pré-ouverture mardi, après que Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé avoir renforcé sa participation dans le constructeur immobilier

** Berkshire a acheté plus de 2,7 millions d’actions LEN de classe A et de classe B entre le 17 et le 21 septembre, dans le cadre de plusieurs transactions, à des prix moyens pondérés compris entre 74,80 et 79,41 dollars, selon un document déposé auprès de la SEC tard dans la soirée de lundi

** Warren Buffett a été désigné comme personne déclarante aux côtés de Berkshire, qui a révélé avoir franchi le seuil des 10 % de participation le 17 septembre

** Berkshire détient, indirectement, environ 23,7 millions d’actions sur les quelque 210,5 millions d’actions de classe A en circulation de LEN; cela en fait le premier investisseur de LEN, dépassant la participation d’environ 6,3 % de BlackRock, selon les données de LSEG

** Ce dernier investissement intervient alors que Berkshire renforce son exposition au marché immobilier. Le conglomérat détient également des actions de D.R. Horton DHI.N et a finalisé en juillet l’acquisition de Taylor Morrison pour un montant de 6,8 milliards de dollars

** La semaine dernière, LEN a annoncé que son bénéfice du troisième trimestre avait pratiquement diminué de moitié par rapport à l'année précédente, à 1,19 $ par action, les taux hypothécaires toujours élevés ayant pesé sur la demande, manquant ainsi le consensus qui tablait sur un bénéfice de 1,30 $ par action

** Sur les 20 analystes couvrant LEN, les recommandations se répartissent comme suit: 2 "achat fort", 9 "conserver", 8 "vendre" et 1 "vente forte"; le cours cible médian est de 78 dollars

** À la clôture de lundi, le titre affichait une baisse de 24 % depuis le début de l’année, contre un recul de 9 % pour l’indice S&P 500 Homebuilding .SPLRCHOME et de 7 % pour l’indice S&P 1500 Homebuilding .SPCOMHOME