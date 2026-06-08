Le titre Intel s'envole après la publication d'un article indiquant que Google et Nvidia envisageraient de faire appel à Intel comme fabricant de puces de secours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 juin - ** Les actions du fabricant américain de puces Intel s'envolent de 12,9 % à 112 dollars avant l'ouverture du marché
** Alphabet GOOGL.O Google a passé commande auprès d'INTC pour la fabrication de plus de trois millions d'unités de traitement tensoriel en 2028, rapporte The Information, citant quatre personnes ayant une connaissance directe des discussions
** Le concepteur de puces Nvidia NVDA.O évalue actuellement les solutions d'encapsulation avancées et le procédé 18A d'INTC pour ses futures puces, selon un rapport
** L'action NVDA progresse de 2,7 % à 210,57 $ avant l'ouverture
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 169 % depuis le début de l'année
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