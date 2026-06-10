Le titre Innovative Industrial, un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans le cannabis, recule après l'annonce d'une émission d'obligations échangeables d'un montant de 350 millions de dollars

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10 juin - ** Les actions d'Innovative Industrial Properties ( IIPR.N ) ont reculé de 4,6 % avant l'ouverture, à 57,56 dollars, après une levée de fonds supérieure aux objectifs ** La société d'investissement immobilier (REIT), qui acquiert et loue des biens immobiliers à des exploitants d'installations de cannabis agréés par l'État, annonce qu'elle a fixé le prix d'une offre privée de 350 millions de dollars de billets échangeables à 6 % échéant en 2029

** Le montant de l'offre a été porté de 250 millions de dollars; le prix d'échange initial de 69,39 dollars représente une prime de 15 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** IIPR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le financement d'investissements conformes à sa stratégie d'investissement

** L'entreprise prévoit également d'utiliser jusqu'à 70 millions de dollars du produit de l'émission pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les obligations échangeables

** IIPR, dont le siège social est situé à Park City, dans l'Utah, affiche une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars

** L'action IIPR avait progressé de 27,5 % depuis le début de l'année, jusqu'à mardi.

** Sur les 6 analystes couvrant le titre, 1 recommande “d'acheter”, 4 “de conserver” et 1 “de vendre”; le cours cible médian est de 56 dollars, selon les données de LSEG