Le titre FIS s'effondre après la publication de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 août - ** L'action de la société bancaire et de traitement des paiements Fidelity National Information Services FIS.N recule d'environ 7 % à 41,68 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 3,41 et 3,44 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 3,51 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre devrait se situer entre 1,58 et 1,62 dollar, en deçà des attentes du marché qui s’établissaient à 1,65 dollar
** La société indique avoir "temporairement réduit" ses rachats d’actions et suspendu ses opérations de fusions-acquisitions complémentaires à la suite de l’acquisition de Total Issuing Solutions
** 16 analystes recommandent d'"acheter" le titre, 11 de le "conserver" et un de le "vendre"; l’objectif de cours médian s’établit à 55 dollars – données LSEG
** Le titre a perdu plus de 32 % depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture
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