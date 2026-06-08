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Le titre FICO s'envole après l'annonce d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Les actions de FICO ( FICO.N ), géant de la notation de crédit, bondissent de 6 % à 1 206,82 dollars

** FICO annonce une autorisation de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars

** Les rachats pourront être effectués sur le marché libre et dans le cadre de transactions négociées, y compris des programmes de rachat accéléré d'actions (ASR)

** FICO a contracté un emprunt de 1,5 milliard de dollars pour financer un programme ASR avec Wells Fargo Securities portant sur environ 1,06 million d'actions

** Les transactions dans le cadre du programme ASR devraient être finalisées d'ici le 30 septembre

** FICO compte 23,2 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG

** 16 des 23 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 6 "conserver" et 1 "vendre"; objectif de cours médian: 1 549,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, FICO affichait une baisse de 32,7 % depuis le début de l'année

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