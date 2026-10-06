Le titre du transporteur Torm recule alors qu'Oaktree se retire d'une offre secondaire de 253,5 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails sur les cours)

6 octobre - ** Les actions cotées aux États-Unis de l'opérateur de navires-citernes Torm TRMD.O ont reculé de 3,2% à 39,72 dollars en pré-ouverture mardi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire

** La société danoise indique que les fonds gérés par Oaktree Capital Management ont cédé environ 6,3 millions d'actions pour un produit brut d'environ 253,5 millions de dollars

** Le prix de l'opération a été fixé à 40,05 dollars, soit une décote de 2,4% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Avec cette cession, Oaktree se sépare de sa participation restante d’environ 6,2%, conformément au prospectus

** JP Morgan est le seul teneur de livre de l'opération

** Oaktree s'était déjà séparé le mois dernier de sa participation dans lors d'une offre secondaire de 9 millions d'actions au prix de 32,25 dollars

** Lundi, l’action a clôturé en hausse de 2,6% à 41,05 dollars, les pétroliers cotés dans les pays nordiques ayant progressé, portés par des taux record

** À la clôture de lundi, les actions cotées aux États-Unis avaient bondi d’environ 110% depuis le début de l’année, dont une hausse de 47% au cours des trois derniers mois