Le titre du fonds immobilier commercial Macerich recule après l'annonce d'une émission d'obligations de 600 millions de dollars

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6 août - ** Le titre de la société immobilière spécialisée dans le commerce de détail Macerich ( MAC.N ) a reculé de 2,4% jeudi, à 24,77 dollars, alors que celle-ci cherche à lever de nouveaux fonds ** La société basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé tôt jeudi une émission privée d'obligations échangeables d'un montant de 600 millions de dollars et arrivant à échéance le 15 août 2031

** La société a l’intention d’utiliser une partie du produit net pour payer le coût des opérations de « capped call » afin de compenser une dilution potentielle, le reste servant à refinancer sa dette et à des fins générales

** MAC affiche une capitalisation boursière d’environ 7 milliards de dollars ** Tôt mardi, la société a publié un FFO ajusté par action de 35 cents au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 34 cents enregistrés il y a un an, indiquant qu’elle s’attendait à une forte demande de la part des détaillants en raison de l’offre limitée de centres commerciaux régionaux ** Elle a récemment fait appel aux marchés boursiers en procédant à des émissions d’actions en juin et en mai

** Malgré ce recul, le titre affiche une hausse d’environ 34% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 16 analystes est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 27 dollars, selon LSEG