Le titre de la société saoudienne Kingdom Holding recule après une hausse fulgurante à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec détails et contexte tout au long de l'article) par Md Manzer Hussain et Hadeel Al Sayegh

Les actions de la société saoudienne Kingdom Holding Company 4280.SE ont chuté jusqu'à 10% jeudi, effaçant la plupart des gains enregistrés au cours de la semaine dernière, alors que les investisseurs s'enthousiasmaient pour sa participation dans SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk qui s'apprête à entrer en bourse.

La participation de Kingdom Holding dans la société américaine de fusées pourrait valoir près de 6 milliards de dollars une fois que celle-ci aura réalisé ce qui serait la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée.

Seule une petite fraction des actions de Kingdom Holding est en circulation, ce qui a contribué à leur volatilité cette semaine.

Le prince saoudien milliardaire Alwaleed bin Talal détient une participation majoritaire de 78% dans la société, tandis que le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Fonds d'investissement public, en détient environ 17%.

Les actions avaient progressé de près de 15% au cours de la semaine dernière, mais leur chute vertigineuse jeudi a fait de la société la plus grande perdante de la journée sur l'indice de référence saoudien.

Kingdom Holding a indiqué jeudi dans un communiqué qu'elle détenait une participation de 0,34% dans SpaceX, évaluée à 4,47 milliards de dollars à la fin du mois de mars.

Elle a ajouté que, bien que le prix final de l'introduction en bourse et la valorisation ne soient pas encore confirmés, si la valorisation de SpaceX atteignait l'objectif de 1 750 milliards de dollars fixé par Musk, la participation de Kingdom Holding vaudrait environ 5,67 milliards de dollars.

SpaceX a fixé mercredi le prix de son offre à 135 dollars par action, visant un produit de 75 milliards de dollars.

Les acteurs du marché avaient déjà anticipé un gain financier substantiel résultant de l'investissement de Kingdom Holding dans SpaceX. Les actions de la société saoudienne ont progressé de plus de 82% depuis le début de l'année, contre une hausse inférieure à 5% pour l'indice boursier saoudien dans son ensemble.

Kingdom Holding a une longue expérience dans les investissements de démarrage dans des leaders technologiques mondiaux. Parmi ses investissements passés et présents figurent Twitter avant son rachat par Musk et son changement de nom en X, Careem avant son acquisition par Uber UBER.N , la société de VTC Lyft LYFT.O et la start-up d'intelligence artificielle de Musk, xAI.

(1 $ = 3,7543 riyals)