Le titre de la société australienne Woodside progresse alors que Morningstar prévoit une hausse de 25 % de sa production d'ici 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

31 juillet - ** Le titre de la société australienne Woodside Energy WDS.AX a progressé de 1,4 % pour atteindre 33,35 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 1er mai

** Morningstar maintient son estimation de la juste valeur de WDS à 43,80 dollars australiens par action, estimant que le marché se montre trop pessimiste alors que le titre se négocie autour de 33 dollars australiens

** Morningstar relève légèrement ses prévisions de BPA sous-jacent pour 2026 à 1,82 dollar américain par action, les prix pratiqués au deuxième trimestre ayant dépassé les attentes

** Mercredi, WDS a annoncé une hausse de 28 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de production annuelle, tandis que la production trimestrielle a reculé de 18 % à 41,3 MMboe

** La société de courtage relève ses prévisions de production pour l’exercice 2026 de 182 millions de barils équivalent pétrole (mmboe) à 186 millions de barils équivalent pétrole (mmboe)

** Elle s'attend à ce que la demande de pétrole reste solide, soutenue par les secteurs du transport lourd et de la pétrochimie, tandis que la croissance économique des marchés émergents asiatiques sous-tend la demande de GNL

** Il prévoit que la production totale de Woodside augmentera d’environ 25 % d’ici 2028 pour atteindre environ 230 millions de barils équivalent pétrole par an

** L'action WDS affiche une hausse de plus de 40 % depuis le début de l'année