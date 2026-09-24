Le titre de la société australienne Premier Investments s'envole après que Citi a confirmé des résultats conformes aux prévisions

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(Actualités)

24 septembre - ** L'action Premier Investments PMV.AX progresse de 9,4 % à12,210 dollars australiens, sa plus forte hausse intrajournalière depuisle 22 janvier

** Les actions ont atteint leur plus haut niveau depuisle 7 août

** La division de vente au détail de la société affiche pour l'exercice 2026 un Ebit de 175,9 millions de dollars australiens (123,71 millions de dollars US), conformément à ses prévisions

** Citi estime que cette mise à jour financière « semble globalement conforme aux estimations consensuelles de VA pour le premier semestre 2027 »

** La société de courtage ajoute que les investisseurs devraient accueillir favorablement le solde du dividende de Premier, fixé à 36 cents australiens par action, qui dépasse les estimations de Citi

** Citi souligne également que les ventes de la marque la plus rentable de Premier, Peter Alexander, ont été supérieures aux prévisions

** Le courtier ne s'attend pas à des révisions significatives du consensus sur les bénéfices à la suite de cette mise à jour

** Depuis le début de l'année, la capitalisation boursière de Premier a baissé de 15,1 %

(1 $ = 1,4219 dollar australien)