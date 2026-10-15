Le titre de la société australienne Ingenia recule après que Warburg a fixé un délai pour son offre publique d'achat

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15 octobre - ** Les actions d’Ingenia Communities

INA.AX ont chuté de 14 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis un mois, à 3,94 dollars australiens, enregistrant ainsi leur plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis fin février 2023

** Le promoteur immobilier a reçu une nouvelle offre de rachat non contraignante de Warburg Pincus, à hauteur de 5,25 dollars australiens par action . La société privée cherche à obtenir le soutien du conseil d’administration et un accès exclusif aux documents de due diligence en cours d’ici le 19 octobre

** Ingenia indique qu’elle examine actuellement la proposition révisée de Warburg avec ses conseillers, mais qu’elle n’a pas encore déterminé son bien-fondé ni approuvé ses conditions

** Citi indique que les attentes des investisseurs restent orientées vers une offre à 5,50 dollars australiens ou plus, et que la position de Warburg, qui présente cette offre comme “la meilleure et la dernière”, réduit les chances de voir émerger une offre plus avantageuse en l’absence d’un concurrent

** Morningstar estime que la proposition légèrement améliorée de Warburg semble globalement conforme à la fourchette de valorisation d’INA, mais il reste incertain qu’elle franchisse le seuil fixé par le conseil d’administration pour une offre supérieure et justifie la résiliation de l’accord conclu avec le concurrent Peet’s PPC.AX

** L'action Ingenia recule de 22,2 % depuis le début de l'année