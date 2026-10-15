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Le titre de la compagnie britannique easyJet en hausse après l'annonce d'un vote des actionnaires sur le rachat par Apollo
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 09:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L progressent de 1,1% à 683,8 pence, contre une hausse de 0,2% pour le FTSE 100 .FTSE

** La société publie le document relatif à l’opération de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,54 milliards de dollars) par Apollo APO.N , fixant le vote des actionnaires au mois de novembre et réaffirmant son intention de conclure l’opération avant la fin du premier trimestre de l’exercice 2027

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé d'environ 32%, à la dernière clôture

(1 dollar = 0,7553 livre)

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