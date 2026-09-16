Le titre de Beta Bionics, spécialiste des dispositifs pour le diabète, s'envole après une levée de fonds de 150 millions de dollars

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(Dernières informations à l'ouverture du marché)

16 septembre - ** L'action du fabricant de dispositifs d'administration d'insuline Beta Bionics BBNX.O a inversé la tendance après avoir enregistré des pertes avant l'ouverture et s'est affichée en hausse de 8,4 % à 20,85 dollars, son plus haut niveau depuis plus de huit mois, lors des premières transactions de mercredi, après une levée de fonds complémentaire de 150 millions de dollars, supérieure aux prévisions

** La société basée à Irvine, en Californie, a vendu mardi en fin de journée environ 8,7 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés, au prix de 17,25 dollars

** Le montant de l'opération a été augmenté par rapport aux 125 millions de dollars et le prix a été fixé avec une décote de 10,3 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** JP Morgan, Piper Sandler, Wells Fargo et Leerink sont les co-chefs de file

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales, notamment pour la commercialisation de Mint et l’extension de ses sites de production, entre autres

** Lundi matin, BBNX a annoncé que la FDA américaine avait autorisé Mint et qu’elle prévoyait de commercialiser sa pompe à patch au premier trimestre 2027. Par ailleurs, Senseonics SENS.O a annoncé un partenariat visant à intégrer son système de surveillance continue de la glycémie Eversense 365 au système de pancréas bionique iLet de BBNX

** Malgré cette avancée, l’action BBNX a reculé d’environ 31 % depuis le début de l’année; la société est entrée en bourse en janvier 2025 lors d’une introduction en bourse au prix de 17 dollars

** La recommandation moyenne de 12 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 22 dollars, selon LSEG