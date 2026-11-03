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Le titre d'Aurora Cannabis s'envole suite à la révision à la hausse de l'offre de rachat d'Organigram
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 19:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de cannabis Aurora Cannabis ACB.O ACB.TO , cotées aux États-Unis et à Toronto, sont en hausse

** Organigram OGI.TO accepte d'acquérir Aurora au prix de 7,80 dollars canadiens par action, valorisant ainsi le producteur canadien de cannabis à environ 561 millions de dollars canadiens (400,77 millions de dollars américains)

** L'offre représente une prime de 32,4% par rapport au cours de clôture d'Aurora à Toronto le 2 novembre, qui s'élevait à 5,89 dollars canadiens, et est supérieure d'environ 21% à la dernière offre hostile de Curaleaf Holdings CURA.TO

** Curaleaf a lancé sa tentative de rachat en août et a relevé son offre en octobre; le conseil d’administration d’Aurora a rejeté cette offre

** Les actions cotées aux États-Unis ont progressé de 5,11% à 20,97 dollars américains, tandis que celles cotées à Toronto ont grimpé de 21,1% à 7,13 dollars canadiens

** Les actionnaires d’Aurora peuvent choisir de recevoir des liquidités, des actions d’Organigram ou une combinaison des deux; ils devraient détenir environ 35% de la société issue de la fusion

** British American Tobacco BATS.L investira 187,5 millions de dollars canadiens pour contribuer au financement de l'opération; Organigram prévoit plus de 50 millions de dollars canadiens d'économies et de revenus supplémentaires

** Le vote des actionnaires est prévu en décembre, la finalisation de l'opération étant prévue pour janvier

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 20% depuis le début de l'année

(1 dollar = 1,3998 dollar canadien)

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