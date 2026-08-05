Le titre CVS recule après que les perspectives de bénéfices pour 2027 ont éclipsé les prévisions revues à la hausse pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 août - ** L'action de l'assureur santé CVS Health CVS.N recule de 6,4 % à 97,76 dollars

** Brian Newman, directeur financier de CVS, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs qu'un bénéfice ajusté d'au moins 8,44 dollars par action “semblait raisonnable”

** Selon LSEG, les analystes tablent sur un bénéfice de 8,40 dollars par action pour 2027

** CVS table sur un bénéfice ajusté compris entre 7,90 dollars et 8,10 dollars par action en 2026, contre des prévisions antérieures de 7,30 dollars à 7,50 dollars

** Caremark, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques de la société, devrait également enregistrer une légère baisse du nombre de ses adhérents l'année prochaine

** Le titre affiche une hausse de 20% depuis le début de l'année