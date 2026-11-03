 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre CVR Energy d'Icahn recule après le lancement de l'offre publique d'actions liée à l'acquisition des raffineries de Marathon
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 16:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action et les informations relatives aux actionnaires vendeurs)

3 novembre - **L'action CVR Energy CVI.N a chuté de 11,4 % mardi, à 49,52 dollars, son plus bas niveau depuis sept semaines, après le lancement d'une émission d'actions liée à une acquisition

** L'action CVI s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis le 29 octobre 2024

** CVR lance une émission d'actions d'une valeur de 750 millions de dollars ; la société propose 500 millions de dollars d'actions, tandis que 250 millions de dollars d'actions seront vendus par IEP Energy Holding, une filiale indirecte d'Icahn Enterprises LP IEP.O

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer l'acquisition , d’un montant de 4,2 milliards de dollars, des raffineries de St. Paul Park dans le Minnesota et de Mandan dans le Dakota du Nord, rachetées à Marathon Petroleum MPC.N

** Si l’acquisition n’est pas menée à bien, CVR prévoit d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise

** Barclays et Jefferies sont les co-chefs de file

** CVR, dont le siège social est situé à Sugar Land, au Texas, compte 100,53 millions d’actions en circulation au 30 octobre; IEP Energy détient environ 67,57 millions d’actions, selon le prospectus

** À la clôture de lundi, le titre avait bondi de 120 % depuis le début de l'année; l'action a atteint un plus haut intrajournalier record de 63,51 $ le 14 octobre 2026

** Sur les 7 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 3 “conserver”, 3 “vendre” et 1 “vendre fortement”; l'objectif de cours médian s'établit à 47 dollars, contre 33,50 dollars il y a un mois – données LSEG

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BARCLAYS
420,425 GBX LSE -0,87%
CVR ENERGY
49,940 USD NYSE -10,55%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
ICAHN ENT DO UTS
5,2900 USD NASDAQ +2,52%
JEFFERIES FINL
48,540 USD NYSE +0,54%
MARATHON PETRO
428,605 USD NYSE -0,46%
Pétrole Brent
103,21 USD Ice Europ -1,06%
Pétrole WTI
95,68 USD Ice Europ -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 16:40:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue aérienne de Dakar, la capitale sénégalaise, le 2 septembre 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    Au Sénégal, rejet d'un budget rectificatif jugé crucial pour une aide du FMI
    information fournie par AFP 03.11.2026 18:01 

    L'Assemblée nationale du Sénégal, dominée par l'opposition, a rejeté mardi le projet de budget rectificatif 2026 présenté par le gouvernement et jugé crucial pour redresser les finances publiques de ce pays surendetté et en négociations avec le FMI pour une aide ... Lire la suite

  • Hack de Binance : comment la Corée du Nord tente de blanchir les milliards de dollars volés
    Hack de Binance : comment la Corée du Nord tente de blanchir les milliards de dollars volés
    information fournie par Cryptoast 03.11.2026 18:00 

    Après avoir dérobé plus de 6 milliards de dollars à Binance, les hackers nord-coréens multiplient les transactions pour blanchir leur butin. Eric Jardine, directeur de la recherche chez Chainalysis, décrypte pour Cryptoast une opération d'une ampleur inédite, qui ... Lire la suite

  • Le président américain Donald quitte les lieux après avoir prononcé un discours marquant la fin de la campagne électorale des élections de mi-mandat, à Washington, DC, le 2 novembre 2026. ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump confirme des frappes sur une île iranienne
    information fournie par AFP 03.11.2026 17:53 

    Donald Trump a confirmé mardi que l'armée américaine avait mené des frappes en Iran, son homologue iranien Massoud Pezeshkian avertissant qu'une reprise des hostilités ne profiterait "à personne". Ces déclarations surviennent alors que les Américains ont commencé ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes terminent dans le rouge
    information fournie par AFP 03.11.2026 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, dans une séance marquée par l'attentisme des investisseurs avant les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis. La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,34 %, Francfort a perdu 0,45 % et Milan ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,59 +22,25%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
Pétrole Brent
103,24 -1,04%
ALSTOM
11,125 -4,79%
TOTALENERGIES
82,71 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank