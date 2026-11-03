Le titre CVR Energy d'Icahn recule après le lancement de l'offre publique d'actions liée à l'acquisition des raffineries de Marathon

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(Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action et les informations relatives aux actionnaires vendeurs)

3 novembre - **L'action CVR Energy CVI.N a chuté de 11,4 % mardi, à 49,52 dollars, son plus bas niveau depuis sept semaines, après le lancement d'une émission d'actions liée à une acquisition

** L'action CVI s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis le 29 octobre 2024

** CVR lance une émission d'actions d'une valeur de 750 millions de dollars ; la société propose 500 millions de dollars d'actions, tandis que 250 millions de dollars d'actions seront vendus par IEP Energy Holding, une filiale indirecte d'Icahn Enterprises LP IEP.O

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer l'acquisition , d’un montant de 4,2 milliards de dollars, des raffineries de St. Paul Park dans le Minnesota et de Mandan dans le Dakota du Nord, rachetées à Marathon Petroleum MPC.N

** Si l’acquisition n’est pas menée à bien, CVR prévoit d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise

** Barclays et Jefferies sont les co-chefs de file

** CVR, dont le siège social est situé à Sugar Land, au Texas, compte 100,53 millions d’actions en circulation au 30 octobre; IEP Energy détient environ 67,57 millions d’actions, selon le prospectus

** À la clôture de lundi, le titre avait bondi de 120 % depuis le début de l'année; l'action a atteint un plus haut intrajournalier record de 63,51 $ le 14 octobre 2026

** Sur les 7 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 3 “conserver”, 3 “vendre” et 1 “vendre fortement”; l'objectif de cours médian s'établit à 47 dollars, contre 33,50 dollars il y a un mois – données LSEG