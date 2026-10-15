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Le titre Commercial Metals s'envole après la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du dernier point: la perte depuis le début de l'année correspond au cours de clôture précédent, sans tenir compte de l'évolution de la séance)

15 octobre - ** Les actions de l'aciériste Commercial Metals CMC.N progressent de 4,15% à 68 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un BPA ajusté de 2,09 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,97 dollar — données compilées par LSEG

** CMC annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,66 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,57 milliards de dollars

** La société vise une augmentation de l'Ebitda annualisé d'environ 100 millions de dollars grâce à des initiatives d'amélioration des marges au cours de l'exercice 2027

** 9 des 14 courtiers attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et 5 “conserver”; objectif de cours médian: 80 dollars

** Le titre se négocie à 8,57 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 3,25

** À la clôture d'hier, CMC affichait une baisse de plus de 5% depuis le début de l'année

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