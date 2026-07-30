Le titre Chipotle s'envole alors que les prévisions de chiffre d'affaires prennent le pas sur les inquiétudes liées à l'épidémie de cyclosporiase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** L'action de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse de 14,2 % à 39,09 dollars, son plus haut niveau depuis février 2026

** Si ces gains se confirment, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis juillet 2022

** La société a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , mais a indiqué que le troisième trimestre pourrait être le plus difficile après qu'une épidémie de cyclosporiase survenue fin juillet a ébranlé la confiance des consommateurs

** La société table sur une croissance du chiffre d’affaires comparable des restaurants de l’exercice 2026 comprise dans la fourchette basse des pourcentages à un chiffre, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes qui tablaient sur une croissance globalement stable

** La société affiche un bénéfice ajusté de 33 centimes par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 32 centimes

** Jefferies indique que les tendances se sont améliorées tout au long du trimestre avant de s'essouffler récemment en raison des inquiétudes liées à la cyclosporose, mais Chipotle reste en bonne voie pour atteindre son objectif revu à la hausse de croissance des ventes à périmètre constant à un chiffre bas

** 27 des 37 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou supérieure, 10 la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 44 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 7,5 % depuis le début de l'année