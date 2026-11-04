Le titre britannique Smith & Nephew s'effondre après avoir confirmé l'échec des négociations avec J&J et revu ses prévisions à la baisse

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4 novembre -

** L'action du fabricant britannique de produits médicaux Smith & Nephew SN.L a reculé de 2,6 % à 1 088,5 pence, figurant parmi les plus fortes baisses de l'indice FTSE 100

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** La société a confirmé les informations selon lesquelles elle avait été approchée par Johnson & Johnson

JNJ.N en début d’année au sujet d’une éventuelle fusion avec sa division orthopédique, mais ces discussions sont désormais terminées

** SN a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de bénéfices en raison de la faible croissance de sa division orthopédique aux États-Unis, et s’attend à ce que cette tendance persiste tout au long du dernier trimestre

** À la clôture de mardi, le titre avait chuté de 9,8 %, alors que le FTSE 100 affichait une hausse de 7,25 % depuis le début de l’année