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Le titre britannique Segro en baisse après avoir rejeté l'offre de rachat améliorée de Prologis, d'un montant de 13,5 milliards de livres sterling
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 09:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action du promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L recule de 1,5 % à 884 pence

** La société rejette l'offre de rachat améliorée du géant américain de la logistique Prologis PLD.N , qui valorise SGRO à 13,5 milliards de livres sterling (18,17 milliards de dollars)

** L'offre valorisait Segro à 9,93 £ par action, soit 10,7 % de plus que son cours de clôture de vendredi, à 8,97 £

** Segro avait rejeté en juin la proposition initiale de Prologis, d’un montant de 12,6 milliards de livres sterling, estimant qu’elle était « opportuniste » et nettement inférieure à la juste valeur. Une deuxième proposition a été rejetée le 12 juillet

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 23 %

(1 $ = 0,7431 £)

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