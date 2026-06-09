 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre britannique GSK recule après l'annonce d'un accord de 10,6 milliards de dollars avec Nuvalent visant à renforcer son portefeuille de traitements contre le cancer du poumon
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 09:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Le titre du laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L recule de 1,4 % à 1.886,5 pence après l'annonce de l'acquisition de Nuvalent NUVL.O , société américaine spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux cotée en bourse, pour un montant de 10,6 milliards de dollars

** Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son dernier cours de clôture

** Le directeur général Luke Miels affirme que cette acquisition élargit l'offre de traitements contre le cancer du poumon

** GSK estime que l'opération contribuera au chiffre d'affaires à partir de 2027 et au bénéfice par action à partir de 2029; elle sera principalement financée par l'endettement tout en maintenant le dividende et la notation

** Sur les 24 analystes couvrant le titre, 13 recommandent de "conserver", sept suggèrent d’"acheter" ou mieux, et quatre recommandent de "vendre"; l’objectif de cours médian est de 1.050 pence, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, GSK affichait une hausse de 3,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GSK
1 862,500 GBX LSE -2,64%
NUVALENT RG-A
88,4900 USD NASDAQ -2,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,71 -1,49%
CAC 40
8 267,93 +0,84%
2CRSI
53,05 -2,48%
HAFFNER ENERGY
0,274 +2,62%
SOITEC
156 -0,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank