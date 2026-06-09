Le titre britannique GSK recule après l'annonce d'un accord de 10,6 milliards de dollars avec Nuvalent visant à renforcer son portefeuille de traitements contre le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Le titre du laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L recule de 1,4 % à 1.886,5 pence après l'annonce de l'acquisition de Nuvalent NUVL.O , société américaine spécialisée dans le développement de médicaments anticancéreux cotée en bourse, pour un montant de 10,6 milliards de dollars

** Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport à son dernier cours de clôture

** Le directeur général Luke Miels affirme que cette acquisition élargit l'offre de traitements contre le cancer du poumon

** GSK estime que l'opération contribuera au chiffre d'affaires à partir de 2027 et au bénéfice par action à partir de 2029; elle sera principalement financée par l'endettement tout en maintenant le dividende et la notation

** Sur les 24 analystes couvrant le titre, 13 recommandent de "conserver", sept suggèrent d’"acheter" ou mieux, et quatre recommandent de "vendre"; l’objectif de cours médian est de 1.050 pence, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, GSK affichait une hausse de 3,4 % depuis le début de l'année