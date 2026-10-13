Le titre britannique Entain progresse après l'annonce par BetMGM d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 octobre - ** Le cours de l'action de la société britannique de paris Entain ENT.L progresse de 3,4 % à 442,3 pence
** BetMGM, la coentreprise d’Entain avec la société américaine MGM Resorts MGM.N , annonce un chiffre d’affaires de 710 millions de dollars (XX millions d'euros) au troisième trimestre, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente
** BetMGM réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2026
** BetMGM se dit confiante quant à sa capacité à atteindre un Ebitda ajusté de 500 millions de dollars (XX millions d'euros) dans les années à venir
** Depuis le début de l'année, l'action ENT a perdu environ 43 %
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