Le titre britannique EasyJet en hausse après la prolongation jusqu'au 7 août du délai de l'offre de Castlelake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions de la compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L ont progressé de 1,9 % à 641,8 pence

** Le Takeover Panel britannique a prolongé jusqu'au 7 août le délai imparti à Castlelake pour présenter une offre ferme , alignant ainsi ce délai sur celui déjà fixé pour Apollo Global Management APO.N

** L'offre d'Apollo, d'un montant de 5,7 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars), soutenue par EasyJet, dépasse actuellement l'offre antérieure de Castlelake, qui s'élevait à 5,5 milliards de livres sterling

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 23,4 % depuis le début de l'année

(1 dollar = 0,7423 livre sterling)