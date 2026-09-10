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Le titre Biohaven recule alors que la FDA américaine demande des données supplémentaires sur la sécurité du BHV-7000
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 13:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biohaven BHVN.N recule de 19,6 % à 12,1 dollars en pré-ouverture

** Le programme BHV-7000 de la société a été partiellement suspendu sur le plan clinique après que la FDA a demandé des informations supplémentaires concernant un problème de sécurité potentiel observé lors d’études sur des animaux

** Cette suspension ne concerne que le recrutement de nouveaux patients; les plus de 600 patients déjà inclus dans l’étude peuvent quant à eux poursuivre leur traitement, précise la société

** L'essai BHV7000-303 reste en bonne voie pour publier ses premiers résultats au second semestre 2026

** Si les pertes se confirment, BHVN devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis la mi-juin

** Sur 17 courtiers, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, 4 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 20 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action BHVN affichait une hausse de 32,9 % depuis le début de l’année

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