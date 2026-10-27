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Le titre Besi s'envole alors qu'Applied Materials prévoit d'augmenter sa participation
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 09:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires des analystes aux points 2 et 3, met à jour les cours des actions)

27 octobre - ** Le cours de l'action BE Semiconductors Industries BESI.AS s'envole d'environ 9% après que son homologue américain Applied Materials AMAT.O a annoncé son intention d'augmenter sa participation dans la société néerlandaise à 20%

** “Cette initiative devrait raviver les rumeurs de rachat, ce qui est favorable au cours de l’action”, indiquent les analystes de Degroof Petercam dans une note

** Ils ajoutent toutefois qu’une éventuelle OPA lancée par Applied Materials se heurterait à des obstacles de la part des autorités chinoises, citant les récentes interventions de Pékin visant à bloquer des opérations dans le secteur des semi-conducteurs

** Applied Materials est le principal actionnaire de Besi depuis avril 2025

** La société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'augmenter sa participation au-delà de 20%

** À la clôture de la séance précédente, l'action Besi affichait une hausse de 9,4% depuis le début de l'année

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APPLIED MATERIALS
396,1400 USD NASDAQ +2,21%
BESI
163,0500 EUR Euronext Amsterdam +11,41%
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