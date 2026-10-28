Le titre AxoGen s'envole après la publication de prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs chirurgicaux AxoGen AXGN.O progresse de 30,3% à 48,79 dollars

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis plus de deux ans si cette progression se confirme

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 290 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 283,2 millions de dollars

** AXGN affiche également un chiffre d'affaires de 75,80 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 73,20 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Onze courtiers couvrant le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux; leur objectif de cours médian est de 53 $ – selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 42,5% depuis le début de l'année