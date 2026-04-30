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Le titre Avis pourrait mettre fin à une série de six jours de baisse après la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O a progressé de 4,4% à 189,12 dollars jeudi et pourrait mettre fin à une série de six jours de baisse, au lendemain de la publication de ses résultats financiers du premier trimestre ** La société a annoncé mercredi matin une perte nette de 283 millions de dollars pour le deuxième trimestre consécutif , après une perte de 747 millions de dollars au quatrième trimestre

** La société basée à Parsippany, dans le New Jersey, tout comme son concurrent Hertz HTZ.O , a connu une demande de voyages stable, mais sa rentabilité a été mise sous pression par des coûts d'exploitation élevés, des charges d'intérêts en hausse et une dépréciation accrue des véhicules

** Elles ont également été affectées par la vente de dizaines de milliers de véhicules électriques, souvent à prix réduits, la demande des consommateurs pour ces véhicules ayant diminué

** L'action CAR a connu des fluctuations spectaculaires ce mois-ci, atteignant un record intrajournalier de 847,70 dollars le 20 avril avant de s'effondrer depuis, prise une nouvelle fois dans la frénésie des “actions meme” ** La flambée vertigineuse de son cours a été attribuée à un “short squeeze”

** Parallèlement, selon des documents déposés mardi soir auprès de la SEC, Pentwater Capital Management, un actionnaire majeur de CAR, a révélé avoir cédé environ 4,3 millions d'actions entre le 22 et le 23 avril

** Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes mercredi matin, le directeur général Brian Choi a pointé du doigt le fonds spéculatif basé en Floride pour la “volatilité excessive” récente de son titre, et a déclaré que Pentwater avait reconnu que sa vente avait peut-être enfreint les règles de la SEC visant à empêcher les initiés et les grands actionnaires de déclencher des “short squeezes”

** M. Choi a déclaré que la société avait demandé à Pentwater de lui fournir toutes les informations pertinentes concernant ces transactions et qu'elle “explorerait activement” toutes les options

** Par ailleurs, lorsqu'on lui a demandé si la société avait peut-être manqué une occasion de lever des fonds propres pour rembourser des dettes à coût plus élevé, M. Choi a répondu: “Nous n'avons aucune intention d'émettre des actions à des niveaux aussi élevés” ** CAR avait déposé un programme d'offre au marché (ATM) pouvant aller jusqu'à 5 millions d'actions le 27 mars

** Suite à la progression enregistrée lors de la séance, l'action CAR a progressé d'environ 30% en avril

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 19:28:35.

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