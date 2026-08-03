Le titre AstraZeneca devrait reculer de 3 % après l'annonce de négociations avec Bristol Myers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le titre AstraZeneca AZN.L devrait reculer jusqu'à 3 % lundi, selon des opérateurs, après l'annonce que le géant pharmaceutique européen aurait mené des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle fusion avec la société américaine Bristol Myers Squibb BMY.N .