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Le titre AstraZeneca devrait reculer de 3 % après l'annonce de négociations avec Bristol Myers
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le titre AstraZeneca AZN.L devrait reculer jusqu'à 3 % lundi, selon des opérateurs, après l'annonce que le géant pharmaceutique européen aurait mené des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle fusion avec la société américaine Bristol Myers Squibb BMY.N .

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