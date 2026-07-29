Le titre Amphenol en hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions d'Amphenol APH.N , fabricant de composants électroniques, progressent de 5,9 % à 152,25 avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 9,3 et 9,4 milliards de dollars, soit un montant supérieur à la moyenne des estimations des analystes (8,7 milliards de dollars), selon les données de LSEG

** APH annonce un BPA ajusté de 1,35 dollar et un chiffre d'affaires de8,76milliards de dollars au deuxième trimestre, deux chiffres supérieurs aux attentes des analystes – données LSEG

** La croissance du chiffre d’affaires est tirée par une forte croissance organique sur les marchés finaux, notamment une croissance organique exceptionnelle sur le marché des technologies de l’information et des communications de données – selon la société

** La recommandation moyenne de 17 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 185 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 6,5%